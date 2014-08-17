Олег Табаков. Фото: ИТАР-ТАСС

В воскресенье, 17 августа, актер театра и кино, режиссер, педагог, народный артист СССР Олег Табаков отмечает 79-летие.

Его творческой энергии можно только позавидовать. С 2000 года Олег Павлович является художественным руководителем МХТ имени Чехова. Также он руководит знаменитым театром "Табакерка". А еще снимается в кино. В числе наиболее известных киноработ Табакова – фильмы "Семнадцать мгновений весны", "Двенадцать стульев", "Д’Артаньян и три мушкетера", "Москва слезам не верит", "Человек с бульвара Капуцинов", "Ширли-мырли".

В 2014 году на экраны вышел фильм "Кухня в Париже", в котором Олег Табаков сыграл Петра Аркадьевича Баринова.

Олег Табаков родился в Саратове. В детстве занимался в театральном кружке "Молодая гвардия" Саратовского Дворца пионеров и школьников, что во многом определило последующий выбор профессии.

Семья Табаковых перебралась в Москву, где Олег Павлович и окончил школу. В 1953 году он поступил в Школу-студию МХАТ. Будучи студентом-второкурсником Табаков снялся в кино (фильм "Саша вступает в жизнь").

На сцене дебют Табакова состоялся в рамках спектакля "Вечно живые". Играли его в "Современнике" Олега Ефремова. С 1957 по 1983 Табаков являлся ведущим актером этого театра. С 1970 года Олег Павлович занимал пост директора "Современника", а в 1983-м перешел во МХАТ.

В 2000 году Табаков возглавил МХТ имени Чехова. Здесь он также сыграл в спектаклях "Чайка", "Кабала святош", "Горе от ума", "Тартюф".

Олег Табаков часто озвучивал мультипликационных персонажей. Его голосом говорит кот Матроскин ("Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино", "Зима в Простоквашино"), Волк ("Волк и теленок"), Ежик ("Ежик плюс черепаха").