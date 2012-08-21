"Московские новости": вторник, 21 августа 2012 года

Перевозки в три погибели

Поездки российских осужденных приравняли к пыткам

Условия перевозки заключенных в автозаках и вагонзаках нарушают права человека. Такое решение принял Верховный суд Коми. Это первое подобное решение российского суда — заключенные уже не первый раз пытаются обжаловать в судах "пыточные условия" их перевозки, но прежде получали отказы. На условия перевозки пожаловались заключенные Дмитрий Васильев и Аркадий Виноградов. Камера вагонзака имеет площадь около 3,4 кв. м — это не больше чем обычное купе. Только едет в нем не четыре человека, а в два раза больше, и это не предел. С Васильевым в камере ехали сначала 11 заключенных, а потом уже 15. В такой камере обычно есть по три полки с двух сторон и еще одна укороченная полка, соединяющая между собой средние. Те заключенные, которым не досталось лежачих мест, остаются стоять, причем согнувшись, — укороченная полка не позволяет встать в полный рост.



Потерпевшие сами разберутся

В Госдуме предлагают разрешить водителям самостоятельно выбирать вид компенсации по ОСАГО

Вслед за упрощением процедуры техосмотра и возможной отменой водительских доверенностей российских автомобилистов может ожидать еще одно послабление. Вчера группа депутатов Госдумы внесла законопроект, предлагающий дать попавшим в ДТП автовладельцам право самостоятельно определять форму возмещения ущерба по ОСАГО — ремонт за счет страховой компании или денежную компенсацию. По действующему закону выбор суммы, за которую производится ремонт, и организация этого ремонта — прерогатива страховщиков, а потерпевший может лишь согласиться с этими условиями или отклонить их.



Убийца Джона Леннона может оказаться на свободе

Марк Дэвид Чэпмен в очередной раз стал другим человеком и хочет выйти из тюрьмы

21 августа Марк Дэвид Чэпмен, застреливший участника группы The Beatles Джона Леннона, представит перед судебной комиссией аргументы в пользу своего освобождения. После более чем 30 лет тюремного заключения Чэпмен утверждает, что стал другим человеком, а убийство "иконы" рок-н-ролла стало для него концом "периода невинности". Решение комиссии будет объявлено либо в ближайший четверг, либо в пятницу. Чэпмен подает прошение об освобождении каждые два года начиная с 2000-го. В 2010 году, когда судебная комиссия последний раз оценивала дело Чэпмена, заключенному отказали в освобождении. В комментариях к решению отмечалось, что последний "продемонстрировал отрицание норм общества и пренебрежение человеческой жизнью". 8 декабря 1980 года Чэпмен выстрелил в Леннона пять раз, когда тот приехал из звукозаписывающей студии, вышел из автомобиля и направился к своему дому в Манхэттене. Четыре пули попали в спину музыканта.

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