К концу 2014 года в мире было зафиксировано рекордное количество беженцев

Фото: Игорь Зотин

Число беженцев и внутренне перемещенных лиц в мире к концу 2014 года достигло рекордного числа – 59,5 млн человек и ежедневно увеличивается на 42,5 тысячи человек, сообщил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в послании по случаю Всемирного дня беженцев.

По его словам, к резкому росту привели конфликты в Сирии, Ираке, на Украине и в других странах.

"В конце 2014 года 59,5 млн человек по всему миру – наибольшее число за всю историю наблюдений – покинули дома против своей воли. Это означает, что каждый из 122 человек сегодня является либо беженцем, либо внутренне перемещенным лицом, либо находится в поиске убежища", – цитирует ТАСС Пан Ги Муна

Он призвал правительства стран и гражданское общество по всему миру "предоставить убежище и защиту тем, кто лишился всего в результате конфликта или преследования".

По его словам, военные конфликты последних лет привели к ошеломляющему росту числа беженцев и внутренне перемещенных людей. "В 2014 году 42,5 тысячи человек ежедневно становились беженцами, ищущими убежища или внутренне перемещенными лицами – этот показатель вырос в четыре раза только за последние четыре года", – сообщил Пан Ги Мун. При этом, число беженцев, которые смогли вернуться домой, в прошлом году было самым низким за более чем 30 лет.

Отметим, что всемирный день беженца учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2001 году в связи с 50-й годовщиной принятия Конвенции о статусе беженцев, установившей международные стандарты в области предоставления убежища. Россия присоединилась к Конвенции в 1992 году.