Чешская республика станет Чехией

Чехия, Прага. Фото: m24.ru

Власти Чешской республики решили официально переименовать страну в Чехию, пишет The New York Times.

По данным газеты, республику часто путают с Чехословакией, в состав которой она раньше входила, а в 2013 году после теракта в Бостоне некоторые СМИ сообщили о чешском следе террористов вместо чеченского.

В итоге правительство предложило переименовать страну из Сzech republic в Czechia. Критики отмечают, что короткая версия может вызвать только больше путаницы, но руководство настаивает, что новый вариант будет более простым.

Чешские власти уже заявили, что планируют обратиться в ООН с просьбой внести имя в географическую базу данных. Для проведения процедуры потребуется одобрение парламента.

Разговоры о переименовании Чехии идут несколько лет: еще в 2013 году президент Милош Земан во время визита в Израиль использовал сокращенную версию.

Среди других вариантов названия были Czechlands, Bohemia и Czech. Последнее, кстати, использует пивоварня Pilsner Urquell – на своих банках они пишут Brewed in Czech.