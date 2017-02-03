Форма поиска по сайту

03 февраля 2017, 08:19

В мире

Чуркин напомнил американской коллеге слова из конституции США

Фото: Albin Lohr-Jones/Pacific Press via ZUMA Wire/ТАСС

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин процитировал конституцию США, отвечая на заявление американской коллеги Никки Хейли о принадлежности Крыма.

Новый постпред США при ООН впервые выступил в Совете Безопасности 2 февраля. Открытое заседание было посвящено ситуации на востоке Украины. Хейли заявила, что "должна осудить агрессивные действия России" в отношении Украины. Связанные с этой ситуацией санкции США останутся в силе, "пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", добавила она.

Виталий Чуркин в ответ вспомнил слова конституции США: "Мы, народ". "Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме", – заявил российский постпред.

Отношения между Россией и Западом ухудшились из-за ситуации в Крыму и на Украине. Полуостров вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с РФ проголосовали более 95 процентов жителей Крыма.

В конце июля 2014 года ЕС и США перешли от точечных санкций против отдельных граждан и компаний к секторальным. В ответ Россия ввела так называемые "продовольственные санкции". Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В январе 2017 года президент США Барак Обама продлил санкции на год.

