Порядок на матче "Динамо" - ЦСКА обеспечат 800 полицейских

Фото: ИТАР-ТАСС

Порядок на футбольном матче "Динамо" - ЦСКА в Химках обеспечат 800 полицейских, сообщает пресс-служба подмосковного главка полиции.

Помимо прочих, дежурить на матче будет около 100 сотрудников ОМОН. Всего ожидается около 15 тысяч зрителей.

В ГУ МВД России по Московской области напоминают, что болельщики, используя пиротехнические изделия, подвергают опасности других зрителей и наносят значительный материальный ущерб футбольным клубам.

"Те, кто попытается понести запрещенные предметы на стадион, будут доставлены для разбирательства в отделение", - уточняют в пресс-службе полиции.