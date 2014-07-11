Фильмы о долгожителях и Эвересте покажут на фестивале "Моя Планета"

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В конце июля любителей путешествий и открытий приглашает к себе в гости парк искусств "Музеон". Здесь с 24 по 27 июля пройдет фестиваль "Моя Планета. Планета людей", на котором покажут документальные ленты о самых удивительных людях Земли и их достижениях.

Зрители увидят фильмы о тайских земледельцах, профессионалах аргентинского танго, долгожителях. Познакомиться удастся и с картиной, повествующей историю покорителя одной из вершин в окрестностях Эвереста.

27 июля посетителей фестиваля ждет квест-пикник - кругосветное путешествие длиною в один день. Можно будет сходить на мастер-классы по латиноамериканским танцам и австралийской кулинарии, поиграть на североафриканских барабанах, встретиться с индейцами. А еще "Музеон" удивит своих гостей снежками, в которые удастся поиграть прямо в разгар лета.

В финальный день фестиваля пройдут также лекции известных путешественников, музыкальные концерты. Участникам квеста нужно будет следовать по маршруту и выполнять задания, самых активных наградят ценными призами.

"Моя Планета. Планета людей" проходит в рамках проекта Summer Times 2014. С его подробной программой можно ознакомиться здесь.