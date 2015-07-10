В МУЗЕОНе бесплатно обучат японскому и китайскому языкам

Фото: m24.ru

11 июля парк искусств МУЗЕОН начинает новый проект и приглашает всех желающих на лекции о культурных традициях Японии и Китая, а также на языковые курсы. Программа, которая продлится до конца августа, состоит из восьми занятий о каждой стране, сообщается на официальном сайте МУЗЕОНа.

На встречах, которые проведут преподаватели Японского фонда и Института Конфуция в Москве, можно будет не только расширить свой кругозор, но и начать изучать языки.

Желающие изучать японский приглашаются по субботам (начало уроков в 16.00), а китайский – по воскресеньям (тоже в 16.00). Курс направлен на усвоение азов разговорной речи и умение строить простые диалоги, необходимые в повседневной жизни. Чтобы записаться на курсы, необходима предварительная регистрация.

С подробным расписанием летней школы можно ознакомиться на сайте МУЗЕОНа.