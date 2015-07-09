Мастер-классы по фотографии проведут в МУЗЕОНе

Фото: muzeon.ru

12 июля в парке искусств МУЗЕОН пройдет фестиваль "День фотографа", в котором смогут принять участие не только профессионалы, но и любители. Для всех желающих состоятся мастер-классы, сообщает пресс-служба парка.

Фотограф Марат Дюпри расскажет о своих путешествиях – он побывал в Пуэрто-Рико, Италии, Доминикане, США, Франции, Шотландии и накопил огромную базу фотоснимков, которыми поделится со слушателями.

Экстремальный блоггер и фотограф N1 Кирилл Умрихин расскажет о съемке в горах, на воде, под водой и в небе. Он также объяснит, как подготовиться к своему первому полету.

Концертный фотограф Иван Кобяков научит правильно снимать фестивали и другие музыкальные мероприятия.