В честь Дня города Музей Москвы проведет трехдневный фестиваль

Фото: m24.ru/ Александр Авилов

С 4 по 6 сентября в Музее Москвы будут праздновать День города. В эти дни на нескольких площадках Музея пройдет большой праздничный фестиваль, сообщается на сайте учреждения.

Праздник стартует 4 сентября в 18.00 открытием двух новых выставок: "Москва. Строим счастье" и "Сергей Челноков. Открытие коллекции". Оба проекта посвящены городу и горожанам и покажут фотографии столицы XIX и XX века. Продолжится вечер во дворе Провиантских складов, где выступят музыканты.

Субботний день 5 сентября целиком посвятят культуре Москвы – искусству, музыке, литературе, дизайну, моде. На большой сцене выступят театральные коллективы, музыканты, поэты.

В воскресенье музей распахнет свои двери для детей: юные горожане смогут поучаствовать в археологических раскопках, разработать свой шрифт, поиграть в старинные и современные уличные игры, посмотреть представления разных детских театров Москвы, посетить мастер-классы по шоколаду, увидеть шоу мыльных пузырей, жонглеров и настоящий книжный аукцион.

Также специально к Дня города Городское экскурсионное бюро Музея Москвы подготовило 20 редких экскурсий по столице. Участники этих прогулок заново откроют для себя центр Москвы, Немецкую слободу, усадьбу Кузьминки. Впервые музей проведет прогулки по Москве-реке и Зарядью, где сейчас идут работы над новым парком.