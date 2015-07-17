Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля 2015, 11:50

Культура

В Музее Москвы пройдет День звука

Фото: m24.ru/ Юлия Накошная

19 июля в Москве впервые состоится День звука (Sound Sunday), организованный Музеем Москвы и Институтом звукового дизайна. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Посетителям мероприятия расскажут о том, что же такое звук, откуда он берется и куда исчезает, в чем заключается работа звукорежиссеров в кино, какое оборудование рекомендовано устанавливать на концертах.

Для гостей бесплатно организуют несколько мастер- классов и лекций, которые проведут музыканты и саунд-дизайнеры. Также посетители станут участниками телемоста с Mikel F Krutzaga, звукорежиссером культовой игры Castelvania из Испании.

Также на мероприятии можно будет бесплатно протестировать новейшее звуковое оборудование, записать собственный трек и повеселиться на afterparty с лучшими диджеями Москвы.

Место: Музей Москвы, Зубовский б-р, 2

Время: 19 июля, с 12.00 до 23.00

Бесплатно, необходима регистрация

Музей Москвы фестивали и праздники День звука

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика