В Музее Москвы пройдет День звука

Фото: m24.ru/ Юлия Накошная

19 июля в Москве впервые состоится День звука (Sound Sunday), организованный Музеем Москвы и Институтом звукового дизайна. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Посетителям мероприятия расскажут о том, что же такое звук, откуда он берется и куда исчезает, в чем заключается работа звукорежиссеров в кино, какое оборудование рекомендовано устанавливать на концертах.

Для гостей бесплатно организуют несколько мастер- классов и лекций, которые проведут музыканты и саунд-дизайнеры. Также посетители станут участниками телемоста с Mikel F Krutzaga, звукорежиссером культовой игры Castelvania из Испании.

Также на мероприятии можно будет бесплатно протестировать новейшее звуковое оборудование, записать собственный трек и повеселиться на afterparty с лучшими диджеями Москвы.