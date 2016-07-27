Форма поиска по сайту

27 июля 2016, 20:23

Город

После дождя в Мосводосток поступило более 60 заявок о подтоплениях

Фото: m24.ru/Александр Авилов

64 заявки о подтоплениях поступило в Мосводосток после очередного дождя в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.

По данным Гидрометцентра, в июле в столичном регионе выпало на 46 процентов больше месячной нормы осадков.

Всего за месяц в Москве выпало 137 миллиметров осадков. Для июля норма составляет 94 миллиметра.

Между тем до 11 вечера 27 июля в столице снова ожидается сильный дождь со шквалистым ветром. В некоторых районах города порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

В столице полным ходом идет сезон грозовых дождей. Последний мощный ливень накрыл Москву вечером 22 июля. Тогда за день в городе выпало порядка восьми миллиметров осадков – это десять процентов от месячной нормы осадков.

В результате грозы было повреждено сообщение троллейбусов и трамваев, а в коммунальные службы города поступило более 80 заявок о подтоплениях.

Мосводосток осадки ливни городское хозяйство подтопления

