26 июля 2016, 17:18

Город

Коммунальщики круглосуточно дежурят на улицах из-за возможных подтоплений

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Коммунальщики круглосуточно дежурят на столичных улицах для предупреждения скоплений воды на проезжей части, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосводостока.

На улицы вышли более тысячи рабочих и свыше 200 единиц техники.

Во вторник, 26 июля, столицу накрыл грозовой фронт. В отдельных районах прошли сильные ливни. В настоящее время в городе выявлено около 228 мест возможного скопления воды. На них дежурит специализированная откачивающая техника.

По данным МЧС, до 23:00 на территории Москвы ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра до 18 метров в секунду. Существует вероятность подтоплений, затруднение движения транспорта, повреждение линий электропередач и частичный повал деревьев.

Мосводосток коммунальщики ливни городское хозяйство подтопления

