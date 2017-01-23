Форма поиска по сайту

Новости

Новости

23 января 2017, 12:28

Город

Более тысячи сотрудников Мосводостока готовы ликвидировать подтопления на улицах

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Более тысячи сотрудников Мосводостока заступили на дежурство на улицах города для ликвидации возможных подтоплений, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Как рассказали в ведомстве, в понедельник, 23 января, погода будет теплой и сырой, поэтому в столице будут круглосуточно дежурить 377 бригад, а также 285 единиц техники.

Работникам Мосводостока поручено ликвидировать возможные скопления воды на проезжей части улиц и, тем самым, не допустить перебоев в движении общественного транспорта.

Всего на контроле ведомства находятся 228 мест наиболее вероятного подтопления. За каждым из них закрепили спецтехнику для откачки воды.

В настоящее время погоду в Москве определяет активный циклон, поэтому начало недели будет сырым, ветреным и теплым. Температура превысит климатическую норму на 5–6 градусов. Влажность составит 90 процентов.
Похолодание придет в город к середине недели. В ночь на четверг в Москве ожидается до -20 градусов, а по области – до 25 градусов ниже нуля.
Мосводосток коммунальные службы городское хозяйство

Главное

