Более тысячи сотрудников Мосводостока готовы ликвидировать подтопления на улицах

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Более тысячи сотрудников Мосводостока заступили на дежурство на улицах города для ликвидации возможных подтоплений, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Как рассказали в ведомстве, в понедельник, 23 января, погода будет теплой и сырой, поэтому в столице будут круглосуточно дежурить 377 бригад, а также 285 единиц техники.

Работникам Мосводостока поручено ликвидировать возможные скопления воды на проезжей части улиц и, тем самым, не допустить перебоев в движении общественного транспорта.

Всего на контроле ведомства находятся 228 мест наиболее вероятного подтопления. За каждым из них закрепили спецтехнику для откачки воды.