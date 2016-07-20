Более 40 заявок о подтоплениях поступило в Мосводосток после ливня в столице

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Более 40 заявок о подтоплениях поступило после прошедшего в среду днем ливня в столице. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГУП "Мосводосток".

В данный момент все заявки обрабатываются. В устранении последствий непогоды заняты более 200 единиц спецтехники и порядка 350 бригад. Как добавляет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, к спасателям поступило уже более 20 заявок о поваленных деревьях.

Мощный ураган обрушился на столицу в среду днем. Упавшие из-за урагана деревья перекрыли дороги на нескольких улицах в центре Москвы.

"Мосгорсправка": штормовое предупреждение

По сведениям МЧС, гроза с дождем ожидается до 18:00, также возможно усиление ветра до 12–17 метров в секунду. Объекты жизнеобеспечения находятся на особом контроле у коммунальных служб, бригады ГУП "Мосводосток" работают в круглосуточном режиме. Группировка спасателей готова к оперативному реагированию на происшествия и ЧС.

Горожанам рекомендуется закрыть окна в помещениях, парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам лучше обходить рекламные щиты и шаткие строения, водителям желательно отказаться от поездок по городу.

Такая погода продлится в столице недолго. По прогнозам синоптиков, грозы с ливнями и сильным ветром покинут столичный регион в четверг.