Бороться с паводком в столице будут 250 бригад "Мосводостока"

Москва и Подмосковье готовятся к паводку

Власти обещают, что Москве не грозят подтопления во время весеннего половодья. В городе организована работа 250 аварийных бригад "Мосводостока". Уличная канализация и дренажная система также подготовлены к увеличению количества талых вод.

К предстоящему обильному паводку готовятся и в Подмосковье. В этом году он наступит позже обычного из-за затянувшихся холодов. Так, в Луховицком районе, где река находится вблизи населенного пункта, спасатели проверяют парк спецтехники. Сильное половодье здесь ждут после 15 апреля.

Как сообщалось ранее, специалисты "Мосводоканала" усилили контроль за качеством воды на станциях. Ее дополнительно обрабатывают активированным углем для предотвращения загрязнения сельскохозяйственными удобрениями с полей.

При этом 60 процентов воды, попадающей в столичные квартиры, подвергается озонированию, сообщил директор "Мосводоканала" Александр Пономаренко. От использования жидкого хлора для очистки на станциях компании отказались осенью прошлого года. Специалисты перешли на более щадящий способ с использованием более экологичного гипохлорита.

Кроме того, для обеспечения плавности подъема уровня воды освобождено порядка 45 процентов емкостей.