Половодье в Москве пошло на спад - Мосводоканал

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве пик весеннего половодья пройден. В этом году он пришелся на 19 апреля. Качество воды в ходе паводка не пострадало, сообщили в московском правительстве со ссылкой на Мосводоканал.

"Половодье еще не закончено, но мы считаем, что это уже остаточное явление", - заявил генеральный директор ОАО "Мосводоканал" Александр Пономаренко во время пресс-тура по Рублевской станции водоподготовки.

Он отметил, что этой зимой количество снега превысило норму в 2,5 раза. При подготовке к паводку уровень воды в водохранилищах был сброшен на 60%. Сейчас водохранилища Москворецкой и Вазузской водной систем, входящих в структуру Мосводоканала, заполнены на 88%. Это позволит системе успешно пройти период весенних дождей.

В настоящее время качество воды в Москве находится на уровне европейских стандартов благодаря применению современных реагентов, добавил глава организации.

Ранее сообщалось, что бороться с паводком в столице будут 250 бригад "Мосводостока". Уличная канализация и дренажная система были подготовлены к увеличению количества талых вод.

Между тем в Московской области из-за половодья были перекрыты восемь участков дорог. По данным областного управления МЧС, жилым домам вода не угрожает. Все затопленные участки огорожены пластиковыми наливными блоками, выставлены предупреждающие знаки.