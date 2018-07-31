Мослекторий покажет, можно ли грудных детей кормить готовыми смесями

Фото: ТАСС/Анвар Галеев

20 августа в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция проекта "Мослекторий". Тема – "Детское питание от 0-2 лет".

Что полезнее: готовые смеси или материнское молоко? Этот вопрос уже давно стал причиной самых жарких споров среди сторонников и противников грудного вскармливания. А как правильнее всего выстроить схему прикорма, и с каких продуктов лучше всего начинать, чтобы не навредить малышу? Эти и другие вопросы волнуют всех родителей без исключения. Найти на них ответы поможет блогер, врач-педиатр Татьяна Буцкая.

Прямую трансляцию смотрите 20 августа в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.