Мослекторий покажет, как выбирать продукты питания и выглядеть моложе

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13 августа в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция проекта "Мослекторий". Тема – "Правильное питание для активного долголетия".

Чем питаются долгожители в разных частях света? Как сохранить здоровье в зрелом возрасте, добиться хорошего самочувствия для полноценной жизни, выглядеть младше своего возраста? Какая диета лучше всего подойдет москвичам? Как выбирать продукты в магазинах? Почему медицина часто меняет свои взгляды на правильное питание? И о чем говорят современные исследования? Об этом расскажет консультант по питанию и пищевому поведению, нутрициолог Юлия Лодыгина.

Прямую трансляцию смотрите 13 августа в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.