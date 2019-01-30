Мослекторий покажет, как победить бессонницу

Фото из личного архива Елены Рассказовой

11 февраля в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" пройдет лекция доцента факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, клинического психолога Елены Рассказовой. Тема встречи: "Психология бессонницы – почему и для чего мы не спим".

Сон занимает почти треть нашей жизни и он чрезвычайно важен для хорошего самочувствия. Чем отличается сон современного жителя мегаполиса от сна деревенского человека, жившего два века назад? Как влияют наши стремления, надежды, разочарования и скорость жизни на качество сна? Что приводит к его нарушениям? Почему у одних людей бессонные ночи проходят, а других мучают всю жизнь? Как психотерапия помогает победить бессонницу? На эти и многие другие вопросы поможет найти ответы Елена Рассказова.

Прямую трансляцию смотрите 11 февраля в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.