Мослекторий покажет, какое будущее обещает нам наука

3 декабря на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction будет работать лекторий "Новый политех".
В 1872 году основатели Политехнического музея задумали создать главный научно-просветительский центр в России. Более чем за столетнюю историю музей пережил разные периоды, и сейчас он возвращается к главному – к просвещению. Новый Политех станет уникальным путеводителем по фундаментальной науке, научным идеям и важнейшим научным событиям.
В 14:00 начнется дискуссия "Какое будущее обещает нам наука?".
Участники:
- научный куратор музея Политеха Алексей Семихатов;
- доктор технических наук, профессор Сколковского института науки и технологий Артем Оганов;
- член-корреспондент РАН, лаборатория теоретической физики им. Боголюбова Объединенного института ядерных исследований Дмитрий Казаков;
- кандидат психологических наук, научный сотрудник Института психологии РАН Ольга Сварник.
- доктор физико-математических наук, руководитель Лаборатории органической электроники физического факультета и Международного учебно-научного лазерного центра МГУ имени Ломоносова Дмитрий Паращук;
Прямую трансляцию смотрите 3 декабря в 14:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.