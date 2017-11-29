Мослекторий покажет, какое будущее обещает нам наука

3 декабря на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction будет работать лекторий "Новый политех".

В 1872 году основатели Политехнического музея задумали создать главный научно-просветительский центр в России. Более чем за столетнюю историю музей пережил разные периоды, и сейчас он возвращается к главному – к просвещению. Новый Политех станет уникальным путеводителем по фундаментальной науке, научным идеям и важнейшим научным событиям.

В 14:00 начнется дискуссия "Какое будущее обещает нам наука?".

Участники:



научный куратор музея Политеха Алексей Семихатов;



доктор технических наук, профессор Сколковского института науки и технологий Артем Оганов;

член-корреспондент РАН, лаборатория теоретической физики им. Боголюбова Объединенного института ядерных исследований Дмитрий Казаков;

кандидат психологических наук, научный сотрудник Института психологии РАН Ольга Сварник.

доктор физико-математических наук, руководитель Лаборатории органической электроники физического факультета и Международного учебно-научного лазерного центра МГУ имени Ломоносова Дмитрий Паращук;

Прямую трансляцию смотрите 3 декабря в 14:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.