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Наука

29 ноября 2017, 15:28

Мослекторий покажет, какое будущее обещает нам наука

Мослекторий наука образование

3 декабря на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction будет работать лекторий "Новый политех".

В 1872 году основатели Политехнического музея задумали создать главный научно-просветительский центр в России. Более чем за столетнюю историю музей пережил разные периоды, и сейчас он возвращается к главному – к просвещению. Новый Политех станет уникальным путеводителем по фундаментальной науке, научным идеям и важнейшим научным событиям.

В 14:00 начнется дискуссия "Какое будущее обещает нам наука?".

Участники:

  • научный куратор музея Политеха Алексей Семихатов;
  • доктор технических наук, профессор Сколковского института науки и технологий Артем Оганов;
  • член-корреспондент РАН, лаборатория теоретической физики им. Боголюбова Объединенного института ядерных исследований Дмитрий Казаков;
  • кандидат психологических наук, научный сотрудник Института психологии РАН Ольга Сварник.
  • доктор физико-математических наук, руководитель Лаборатории органической электроники физического факультета и Международного учебно-научного лазерного центра МГУ имени Ломоносова Дмитрий Паращук;

Прямую трансляцию смотрите 3 декабря в 14:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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