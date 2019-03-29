Мослекторий расскажет, чем картины Эдварда Мунка привлекают воров

Фото из личного архива Виктории Анисимовой

8 апреля в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" пройдет лекция искусствоведа и художественного критика Виктории Анисимовой. Тема встречи – "Творчество и наследие Эдварда Мунка".

Как создавалась самая узнаваемая картина Эдварда Мунка? Какие происшествия с ней связаны? Как личная жизнь норвежского экспрессиониста повлияла на его творчество?

Почему работы Мунка входят в число самых дорогих картин среди проданных? Почему работы этого автора так часто крадут? О творчестве и наследии Эдварда Мунка, а также использовании в современной популярной культуре созданных им образов и расскажет Виктория Анисимова.

Прямую трансляцию смотрите 8 апреля в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.