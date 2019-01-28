Мослекторий покажет, случались ли "дворцовые" перевороты при советской власти

Фото: предоставлено из личного архива Георгия Филатова

18 февраля в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция по теме: "Дворцовые" перевороты при советской власти".

Была ли смерть Сталина случайной или это результат заговора его ближайшего окружения? Что стало с властью в СССР после смерти вождя? Как велась закулисная борьба со стороны антипартийной группы и за что свергли Хрущева? На эти и другие вопросы ответит научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, кандидат исторических наук Георгий Филатов.

Прямую трансляцию смотрите 18 февраля в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория".