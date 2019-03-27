Мослекторий покажет, как работает наш мозг

Фото из личного архива Вячеслава Дубынина

15 апреля в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" пройдет лекция на тему – "Мозг: как он устроен и работает".

О том, что одна из главных ролей в работе человеческого организма принадлежит именно мозгу, известно многим. Но что еще мы знаем о нем? Какова структура нервной системы человека и что может произойти, если вывести из строя один из ее блоков? Какие процессы происходят в головном мозге, когда мы, к примеру, влюбляемся, испытываем чувство голода или находимся в стрессовом состоянии? Почему мы не сразу чувствуем боль, а через несколько секунд, если передача нервных импульсов и распространение информации по нашему мозгу происходит мгновенно? Что такое нейромедиаторы и какие психотропные препараты созданы на их основе? Ответить на эти и другие вопросы нам поможет Вячеслав Дубынин, доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ имени Ломоносова, специалист в области нейробиологии и психофармакологии.

Прямую трансляцию смотрите 15 апреля в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.