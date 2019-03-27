Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Наука

27 марта, 11:11

Мослекторий покажет, как работает наш мозг

Мослекторий наука

Фото из личного архива Вячеслава Дубынина

15 апреля в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" пройдет лекция на тему – "Мозг: как он устроен и работает".

О том, что одна из главных ролей в работе человеческого организма принадлежит именно мозгу, известно многим. Но что еще мы знаем о нем? Какова структура нервной системы человека и что может произойти, если вывести из строя один из ее блоков? Какие процессы происходят в головном мозге, когда мы, к примеру, влюбляемся, испытываем чувство голода или находимся в стрессовом состоянии? Почему мы не сразу чувствуем боль, а через несколько секунд, если передача нервных импульсов и распространение информации по нашему мозгу происходит мгновенно? Что такое нейромедиаторы и какие психотропные препараты созданы на их основе? Ответить на эти и другие вопросы нам поможет Вячеслав Дубынин, доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ имени Ломоносова, специалист в области нейробиологии и психофармакологии.

Прямую трансляцию смотрите 15 апреля в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать