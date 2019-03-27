Мослекторий покажет, чем заполнить гардероб весной–2019

1 апреля в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" пройдет лекция на тему: "Модные тенденции весенне-летнего сезона 2019".

Как уследить за всеми модными трендами и стоит ли слепо им следовать? Всегда ли дорогой бренд – показатель хорошего вкуса? Что в этом сезоне будет на пике популярности? Как подобрать гардероб так, чтобы не выглядеть глупо? О том, что такое стильно и качественно, расскажет стилист-имиджмейкер, инфлюенсер в сфере моды Ирма.

Прямую трансляцию смотрите 1 апреля в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.