Мослекторий покажет лекцию Дмитрия Бертмана о современном театре

28 мая в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится очередная лекция проекта "Мослекторий". На этот раз перед слушателями выступит художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-Опера" Дмитрий Бертман. Тема лекции – "Формула современного театра: как быть на одной волне со зрителем и какие театральные эксперименты приносят успех".

Современный театр – что необходимо зрителю сегодня? Как научится воспринимать современные спектакли и разбираться в искусстве? Что делать, если ваш ребенок решил стать актером и как понять насколько актер талантлив?

Прямую трансляцию смотрите 28 мая в 15:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.