Мослекторий покажет лекцию о психологии взаимоотношений

Фото из личного архива Анны Суховой

4 февраля в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" пройдет лекция по теме – "Взаимоотношения: мужские и женские ожидания". Прочитает ее психолог Анна Сухова.

Почему на определенном этапе отношений мы начинаем отчетливо видеть недостатки друг друга, которые раньше были не заметны? В связи с чем обманутые ожидания приводят к разрыву отношений, а психологические иллюзии становятся причиной одиночества? Как защитить свои отношения от влияния и манипуляции третьих лиц, а также как научиться находить компромисс? Ответить на эти и другие вопросы на примере реальных историй из практики, а также с применением психологических упражнений нам поможет психолог Анна Сухова.

Прямую трансляцию смотрите 4 февраля в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория".