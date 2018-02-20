Доктор исторических наук Наталья Басовская – о мифах и правде в эпоху инквизиции

В РГГУ прошла лекция проекта "Мослекторий" по теме – "Нетемное средневековье: мифы и реальность, инквизиция в истории и стереотипах".

Лекцию прочитала Наталия Басовская, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой всеобщей истории Историко-архивного института РГГУ, директор учебно-научного Центра визуальной антропологии и эгоистории, содиректор Российско-американского центра библеистики и иудаики.

По мнению Натальи Ивановны, у каждой эпохи есть свои темные и светлые эпизоды. Однако только за эпохой Средневековья укрепился эпитет "темное". Так почему же?