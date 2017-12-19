Мослекторий покажет, какие научные открытия 2017 года изменят мир

20 декабря состоится научно-познавательная лекция, на которой будут подведены итоги уходящего года. Каким он был для ученых? Что вошло в список наиболее значимых достижений науки и техники, способных изменить мир к лучшему? Обо всем этом расскажет популяризатор науки, редактор научно-популярного альманаха metkere.com и руководитель одноименного агентства научных коммуникаций Илья Кабанов

Прямую трансляцию смотрите 20 декабря в 18:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.