Мослекторий покажет, как подготовиться к путешествию по Камчатке

Фото предоставлено Андреем Нечаевым



24 декабря в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" пройдет лекция проекта "Мослекторий". Тема – "Камчатка. По медвежьей тропе к вулканам и гейзерам."

Что нужно знать о Камчатке? Как подготовиться к путешествию в самые труднодоступные и экзотические места России? Как полюбить географию, если вы нигде не бывали? Какие знания в географии помогут в туристической поездке? Об этом расскажет сотрудник лаборатории возобновляемых источников энергии географического факультета МГУ, писатель, фотограф, Андрей Нечаев.

Смотрите 24 декабря в 19:00 на этой странице или портале "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.