Мослекторий покажет, как мифы и реальность отражаются в современном искусстве

Фото из личного архива Сергея Попова

17 декабря в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" пройдет новая лекция проекта "Мослекторий". Тема – "Современное искусство: миф или реальность?"



Современная действительность такова, что с каждым годом все больше и больше требований человек начинает предъявлять к тому, что его окружает. Тут возникает вопрос: какие требования можно и нужно предъявлять к искусству как к одной из важнейших сфер жизни? Из-за огромного количества мифов и заблуждений, которыми искусство обрастает, люди перестают чувствовать его и понимать по-настоящему. Как устроено современное искусство, как его понять? Найти ответы на эти и другие вопросы нам поможет искусствовед, основатель галереи pop/off/art Сергей Попов.

Смотрите 17 декабря в 19:00 на этой странице или портале "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.