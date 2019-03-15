Мослекторий покажет, как распознать фейковые новости

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

25 марта в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" пройдет новая лекция проекта "Мослекторий". На этот раз ее тема – "Фейковые новости как угроза стабильности современного мира".

Легко ли разобраться в информационных потоках современного мира? Как профессиональные журналисты отбирают ключевые сообщения дня? Что помогает отличить правду от вымысла в условиях оперативной работы? Есть ли защита от фейковых новостей у обычного потребителя медиа? Почему проблема фейков стала сегодня вопросом глобальной безопасности?

Об этом расскажет Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС.

Прямую трансляцию смотрите 25 марта в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.