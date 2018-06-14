Фотограф Игорь Бурба – о том, как создать шедевр без профессиональной камеры

Фотограф Игорь Бурба – о том, как создать шедевр без профессионального фотоаппарата

В "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" прошла лекция на тему "Фотография как образ жизни". Профессиональный фотограф Игорь Бурба рассказал, как начать снимать, что такое композиция и построение кадра. Он научил правильно выбирать технику и создавать фотографии, которые будут моментально собирать огромное количество лайков. Также слушатели узнали, как заменить профессиональное световое оборудование и не прибегать к фильтрам из фотошопа.