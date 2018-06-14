Мослекторий покажет, как и зачем тренировать память

25 июня в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция проекта "Мослекторий". Тема новой встречи – "Как тренировать память: методики развития и упражнения".

Качество нашей жизни во многом зависит от того, насколько хорошо и эффективно работает наша голова. Существует ли фитнес для мозга? Что полезнее – решить кроссворд или прочитать книгу, сыграть в шахматы или послушать музыку? И как долго можно наращивать объемы нашей памяти? Об этом расскажет заведующий лабораторией нейрогериатрии и когнитивных расстройств, кандидат медицинских наук, врач-невролог Элен Мхитарян.

Прямую трансляцию смотрите 25 июня в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.