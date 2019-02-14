Мослекторий покажет, как развивались отечественные комиксы от Чехова до наших дней

Фото из личного архива Андрея Дроздова

25 февраля в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" пройдет лекция по теме – "История русского графического романа и первые отечественные комиксы". Прочитает ее заведующий Центром комиксов SMART-библиотеки имени Анны Ахматовой Андрей Дроздов.



Существуют ли российские комиксы и как они появились? Что такое русский графический роман и кто сыграл в его развитии ключевые роли? Причем здесь Чехов, Гиляровский, Шехтель, Хармс? Каково место комикса в прошлом и будущем? Об истории отечественных комиксов и их героях, основных вехах развития и именах создателей расскажет Андрей Дроздов.

Прямую трансляцию смотрите 25 февраля в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.