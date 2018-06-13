Мослекторий покажет, как развивается отечественная медицина в области онкологии

18 июня в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится очередная лекция проекта "Мослекторий". На этот раз перед гостями выступит хирург, доктор медицинских наук, профессор, директор ГБУЗ Московского клинического научного центра имени Логинова ДЗМ Игорь Хатьков. Тема – "Достижения врачей и ученых в борьбе с раком: передовые технологии диагностики в Москве". Есть мнение, что вылечить серьезное заболевание можно только за рубежом. Это не совсем так. Отечественная медицина развивается и делает успехи в самых разных областях. Сегодня удается распознать онкологию на самых ранних стадиях развития и принять своевременные меры. Слушатели лекции узнают о последних достижениях, современных способах диагностики и лечения онкологии, паллиативной помощи и многом другом.

Прямую трансляцию смотрите 18 июня в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.