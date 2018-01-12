Мослекторий покажет, как Старый Новый год отмечали в 1980-х

14 января в лектории павильона "Рабочий и колхозница" пройдет обсуждение и показ фрагментов советского фильма 1980 года "Старый Новый год". Слушатели узнают, как появился праздник с противоречивым названием, как его отмечали в восьмидесятые, что было на столе и пряталось под ним. Подробнее обо всем этом и съемках фильма расскажет москвовед и специалист по кинематографической столице Татьяна Воронцова.

Прямую трансляцию смотрите 14 января в 16:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.