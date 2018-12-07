Мослекторий покажет, от чего прививать ребенка и как защитить его от ОРВИ

Фото: фото из личного архива Анны Левадной/

14 января в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" пройдет первая в новом году лекция проекта "Мослекторий". Тема встречи – "Вакцинация: за или против".

Споры на тему прививок, – польза от них или вред для организма, – ведутся годами. У каждого сторонника той или иной позиции всегда найдутся свои аргументы. Можно ли однозначно ответить на вопрос, полезны прививки или вредны? Какие прививки нужно делать каждому ребенку, а какие вовсе не обязательны? Как избежать каких-либо негативных последствий? Почему вакцинация крайне важна именно для детского организма? Ответить на все эти вопросы, а также поделиться секретами поддержки детского иммунитета в период распространения ОРВИ попробует кандидат медицинских наук, врач-неонатолог, педиатр, мама и блогер doctor_annamama Анна Левадная.

Смотрите 14 января в 19:00 на этой странице или портале "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.