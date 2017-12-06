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06 декабря 2017, 18:19

Мослекторий покажет, почему для работы нужен коворкинг, а не скучный офис

Мослекторий фестиваль бизнес

В столице проходит Международный фестиваль рекламы Red Apple 2017. Профессионалы из разных стран, из разных сфер деятельности объединяются для того, чтобы обменяться идеями, опытом, знаниями и знакомствами на лекциях, мастер-классах и за круглым столом. Мы дарим вам возможность увидеть одну из лекций 7 декабря. Тема – "Свободное творчество: что мы знаем о коворкинг?"

Новый формат рабочего пространства очень популярен среди молодого и творческого поколения. Свобода в передвижениях, удобные рабочие места и соседство с разнообразными проектами и интересными людьми составляют существенные преимущества коворкинга по сравнению со скучными офисами. Но можно ли сконцентрироваться и достигать реальных результатов в такой атмосфере? Поговорим о том, в чем сильные и слабые стороны креативных коворкингов.

Обо всем этом подробнее расскажут:

  • директор по развитию Deworkacy Ольга Володина;
  • основатель "Рабочей станции" Михаил Комаров;
  • сооснователь и генеральный директор Impact Hub Екатерина Халецкая;
  • СЕО сети тех-хабов KL10CH Павел Федоров.

Прямую трансляцию смотрите 7 декабря в 15:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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