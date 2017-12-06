Мослекторий покажет, почему для работы нужен коворкинг, а не скучный офис

В столице проходит Международный фестиваль рекламы Red Apple 2017. Профессионалы из разных стран, из разных сфер деятельности объединяются для того, чтобы обменяться идеями, опытом, знаниями и знакомствами на лекциях, мастер-классах и за круглым столом. Мы дарим вам возможность увидеть одну из лекций 7 декабря. Тема – "Свободное творчество: что мы знаем о коворкинг?"

Новый формат рабочего пространства очень популярен среди молодого и творческого поколения. Свобода в передвижениях, удобные рабочие места и соседство с разнообразными проектами и интересными людьми составляют существенные преимущества коворкинга по сравнению со скучными офисами. Но можно ли сконцентрироваться и достигать реальных результатов в такой атмосфере? Поговорим о том, в чем сильные и слабые стороны креативных коворкингов.

Обо всем этом подробнее расскажут:



директор по развитию Deworkacy Ольга Володина;

основатель "Рабочей станции" Михаил Комаров;

сооснователь и генеральный директор Impact Hub Екатерина Халецкая;

СЕО сети тех-хабов KL10CH Павел Федоров.