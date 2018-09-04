Мослекторий покажет, как знание психологии спасает в мегаполисе

17 сентября в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция проекта "Мослекторий". Тема – "Психология в большом городе"

Жить в большом городе интересно, но трудно. Не каждый может привыкнут к его быстрому ритму, ежедневным стрессам, встряскам, спешке и переживаниям. Горожанину часто приходится быстро принимать решения, осваивать новые технологии, сталкиваться с необходимостью в дополнительном образовании, развитии личности и карьерном росте. До каких пределов можно нагружать свой мозг и повышать эмоциональный тонус? Как цифровые технологии изменили сознание детей и взрослых? Почему психология становится одной из ключевых наук современного мира?

Об этом расскажет Юрий Зинченко, вице-президент Российской академии образования, декан факультета психологии МГУ имени Ломоносова, президент Российского психологического общества, академик РАО, профессор, доктор психологических наук.

Прямую трансляцию смотрите 17 сентября в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.