Мослекторий покажет, как отличить уличное искусство от вандализма

Фото: из личного архива Юлии Василенко/

10 сентября в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция проекта "Мослекторий". Тема – "Искусство в городской среде: паблик арт, мурализм или граффити?".

Уличное искусство состоит из множества жанров и направлений: от граффити, граничащих с вандализмом, до паблик арта, целенаправленного улучшения городской среды. Искусством может оказаться все, что мы видим на улицах, – оригинальные скульптуры и указатели, расписанные фасады, клумбы, фонари, скамейки и т. д. Как отличить один жанр от другого? Какие творческие подходы бывают у художников? Что такое мурализм? Чем занимаются уличные художники, когда взрослеют? Что такое сайт-специфик и для чего он нужен? Обо всем этом и многом другом расскажет продюсер культурных проектов, со-основатель Биеннале искусства уличной волны Юлия Василенко.

Прямую трансляцию смотрите 10 сентября в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.