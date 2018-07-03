Мослекторий покажет, почему уличные художники должны выставляться в галереях

9 июля в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция проекта "Мослекторий". Тема новой встречи – "Бэнкси и стрит-арт, парадоксы современного искусства". Перед слушателями выступит Сабина Чагина, ведущий российский специалист в области граффити-культуры, куратор, основатель биеннале уличного искусства "Артмоссфера" и одноименного творческого объединения. Ее активная организаторская и продюсерская деятельность направлена на изменение облика

городских пространств и создание платформы для развития местного стрит-арт сообщества. На лекции она расскажет о том, как рождаются звезды уличного искусства уровня Бэнкси, как выстраивают свою стратегию художники, и почему уличное искусство постепенно начинают выставлять в музеях наряду с классикой.

Прямую трансляцию смотрите 9 июля в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.