Мослекторий покажет лекцию о пользе и вреде привычных продуктов питания

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18 марта в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" пройдет лекция по теме – "Науки о еде". Прочитает ее Егор Мусин, аспирант биологического факультета МГУ, научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, лектор проекта "Умная Москва".

Что влияет на формирование наших пищевых привычек? Можно ли есть после шести вечера и стоит ли запивать пищу во время еды? Много ли пользы в обезжиренных продуктах и каких пищевых добавок стоит опасаться? Разобраться в том, что в рассказах о еде правда, а что заблуждение, и ответить на самые актуальные вопросы поможет Егор Мусин.

Прямую трансляцию смотрите 18 марта в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория".