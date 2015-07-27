M24.ru создает живую карту городских граффити

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

1 июля сетевое издание m24.ru запустило новый проект – "живую" карту московских граффити. За последние несколько лет в Москве появилось огромное количество уличных рисунков.

Некоторые из них создавались именитыми иностранными художниками, а некоторые шедевры "народного творчества" так и остались маргинальными попытками борьбы с городской обыденностью и повседневностью. Но при этом и те, и другие уже стали историей наших улиц, дворов и площадей, которую мы хотим не только не потерять, но и сохранить как живой памятник нашего времени.

В июле в Instagram появилось около 700 публикаций с хэштегом #стритартМ24, и наша виртуальная карта стала проявляться.

Мы уверены, что и в вашем районе есть какая-то история, которой можно поделиться со всеми. Гуляйте по городу, поднимайте глаза выше и смотрите вокруг. Ведь может быть именно там, где вы каждый день идете на работу, сегодня появилось что-то прекрасное и удивительное!

Итак, заметили на домах, дорогах, заборах, гаражах красивые или необычные рисунки? Сфотографируйте и пришлите нам. Также мы принимаем фотографии граффити, которые уже исчезли со столичных улиц. Фотографии с рисунками присылайте нам на почту: social@m24.ru или выкладывайте в Instagram с хештегом #стритартМ24.

Итоги будем подводить каждую неделю, следите за обновлениями на наших страницах "ВКонтакте", Facebook и Instagram.

Рассказывайте свои истории, делитесь впечатлениями и не забывайте отмечать геотеги и локации.

Ищите – удивительное вокруг нас!