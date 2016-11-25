Москва примет международную выставку городского транспорта "ЭкспоСитиТранс–2016"

Фото: expo.vdnh.ru

Международная выставка городского транспорта "ЭкспоСитиТранс–2016" пройдет в Москве с 29 ноября по 1 декабря. Ее посетят более ста участников из 15 стран мира. Она пройдет в четвертый раз.

"За годы существования выставки нам удалось собрать огромное количество идей, реализация которых способна оказать неоценимое влияние на городские транспортные системы. Участие в подобном мероприятии позволяет Мосгортрансу находить оптимальные решения и получать экспертную оценку работы наземного городского пассажирского транспорта столицы. Уверен, грядущие дискуссии позволят по-новому взглянуть на общественный транспорт мегаполиса и послужат очередным толчком к его развитию", – рассказал генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Экспозиция 2016 года посвящена мобильному и экологичному транспорту, а также его интеграции в существующие городские системы. Особое внимание участники уделят вопросам повышения качества предоставляемых пассажирам услуг и внедрению современных технологий.

Среди участников мероприятия можно будет встретить министра транспорта России Максима Соколова, руководителя Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова, генерального директора "Мосгортранcа" Евгения Михайлова, начальника столичной подземки Дмитрия Пегова.