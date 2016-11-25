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Новости

25 ноября 2016, 19:14

Город

Москва примет международную выставку городского транспорта "ЭкспоСитиТранс–2016"

Фото: expo.vdnh.ru

Международная выставка городского транспорта "ЭкспоСитиТранс–2016" пройдет в Москве с 29 ноября по 1 декабря. Ее посетят более ста участников из 15 стран мира. Она пройдет в четвертый раз.

"За годы существования выставки нам удалось собрать огромное количество идей, реализация которых способна оказать неоценимое влияние на городские транспортные системы. Участие в подобном мероприятии позволяет Мосгортрансу находить оптимальные решения и получать экспертную оценку работы наземного городского пассажирского транспорта столицы. Уверен, грядущие дискуссии позволят по-новому взглянуть на общественный транспорт мегаполиса и послужат очередным толчком к его развитию", – рассказал генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Экспозиция 2016 года посвящена мобильному и экологичному транспорту, а также его интеграции в существующие городские системы. Особое внимание участники уделят вопросам повышения качества предоставляемых пассажирам услуг и внедрению современных технологий.

Среди участников мероприятия можно будет встретить министра транспорта России Максима Соколова, руководителя Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова, генерального директора "Мосгортранcа" Евгения Михайлова, начальника столичной подземки Дмитрия Пегова.

Москва транспорт выставки выставка
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