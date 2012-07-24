К 2025 году Москва станет комфортным городом

ИТАР-ТАСС

Москва к 2025 году станет городом, в котором будет комфортно и удобно работать, считают эксперты, выступившие на пресс-конференции в РИА Новости.

Москва, как центр политической жизни, занимает в международных рейтингах высокие позиции, но с точки зрения качества жизни – столица на последних позициях, сообщает РИА Новости.

"Москва должна стать полноценным глобальным городом, в котором удобно будет жить. Это должен быть город с высоким качеством жизни населения, с хорошей городской средой, высоким качеством тех товаров и услуг, которые здесь производятся и потребляются", - сказал заведующий кафедрой государственного регулирования экономикой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Клименко.

Столица постепенно по структуре городской экономики становится постиндустриальным городом, где доля промышленности снижается.

"Сейчас активную роль играют строительство и торговля. Но мы должны подумать, как их заменить на высокотехнологичные отрасли, создать условия, чтобы Москва стала магнитом для привлечения творческих людей", - пояснил заведующий кафедрой.

Председатель комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты РФ Андрей Широков считает, что необходимо понять, к чему город должен стремиться. Эксперт уверен, что главное – это комфортное проживание.

"Во-вторых, надо сделать так, чтобы человек, придя в поликлинику, сразу же мог попасть к врачу. В-третьих, чтобы не было проблем с детскими садами и школами", - добавил Широков.

Также эксперт считает, что Москва должна перейти на стопроцентную оплату жилищно-коммунальных услуг, но малоимущие москвичи должны получать субсидии от города.

Профессор кафедры государственного и муниципального управления факультета управления крупными городами Международного гуманитарного университета Владимир Плотников уверен, что столице нужна «глобальная идея».

Сейчас, по его словам, Москве присуща ежедневная маятниковая миграция. По утрам люди едут из Подмосковья на работу в столицу, а вечером возвращаются обратно. Это создает колоссальную нагрузку на транспортную инфраструктуру.

"И это понятно. Например, стоимость квадратного метра жилья в Москве примерно составляет пять тысяч долларов, в то время как в ближнем Подмосковье она равняется трем тысячам долларов. Но, в то же время, зарплата в Москве в 1,5 раза выше, чем в Подмосковье", - добавил эксперт.