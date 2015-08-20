Помощь идет: колумнист Сергей Соколов – о желании делать добро

Фото: facebook.com/serg.asta

Сергей Соколов – городской романтик, в прошлом журналист, а ныне путешественник и исследователь жизни большого города. Он смело окунается в пир и в мир мегаполиса и делится впечатлениями с читателями m24.ru.

Мне нравится помогать. Больше всего нравится помочь быстро и случайно. Выходя на улицу, не позволяю себе расслабляться и думать безделицу. Собранный и внимательный, начинаю охоту.

Вот лестница подземного перехода. Здесь следует быть начеку. Хищно озираюсь в поисках старушки с тележкой или мамы с коляской. Женщина с чемоданом или большой сумкой тоже подойдет.

Раньше, завидя цель, подбегал с воплем: "Давайте помогу!" В половине случаев получал отказ. Сменил тактику. Теперь появляюсь с галантным баритоном: "Позвольте вам помочь". Успех – 90%. процентов. С чемоданами – самые не сговорчивые. Бабушки с тележками – исчезающий вид. Коляска – это большая удача, особенно в преодолении подземных переходов.

В Москве все переходы с пандусами, однако они скорее защищают их от проникновения колесного инвентаря. Нет никакого смысла запоминать устройство и степень совместимости с колесами той коляски, которую вам удалось отбить у молодой мамы. В следующем переходе пандус будет совершенно другой. Конструкторы детских колясок, видимо, приняли негласный вызов коллег по пандусам и соревнуются с ними в создании наиболее несовместимых конструкций колес.

В этой связи, завидев объект помощи в преддверии перехода, следует уверенным шагом опередить коляску и, использовав вышеописанный баритон, решительно ее схватить, демонстрируя таким образом непоколебимую серьезность в намерении помочь. При спуске вы должны быть спереди коляски, а при подъеме – сзади, потому что там тяжелее и опаснее.

Еще зимой здорово, особенно когда снега навалит. Все буксуют. Идешь, помогаешь направо и налево. Прямо сафари! Тут особое, мужское братство. Вместе толкаем машину. Сообща боремся со стихией. Все измазались в грязи. А вот пешеходы сбились пугливой стайкой перед зеброй. Сейчас сражу их картечью любезности. Останавливаясь, чтобы пропустить пешеходов, даже жест специальный натренировал. Не фамильярно махнул ручкой, дескать, так уж и быть, позволяю вам прошмыгнуть, а с достоинством, приглашающим жестом – будьте любезны, проходите. Пешеходы кивают в ответ, барышни улыбаются.

В пробке тоже приятно пропустить кого-нибудь вперед. Или налево, если кто стоит поворачивать, а за ним уже хвост образовался. Мне не трудно – ногу с одной педали снял, на другую поставил. Зато пять водителей на встречной вздохнули с облегчением. Это же здорово!

В целом заметил: пропускать приятнее, чем опережать. Чувствуешь себя основательным, неторопливым, любезным и доброжелательным. А если заскочил вперед, пожалуй, только ловким себя почувствуешь, да и забудешь тут же. Или подвозить кого-нибудь люблю. Просто так. Например, еду с дачи, останавливаюсь на автобусных остановках, спрашиваю, не подвезти ли кого до города. Правда, редко кто соглашается. Народ у нас тертый.

Тогда я придумал надеть охотничий камуфляж и притворяться бомбилой. Сразу мне везти стало. Смотрю, на Тверской голосует дамочка привлекательной наружности. Метнулся к тротуару аж через три ряда. "Пожалуйста, – говорю, – присаживайтесь, доставлю вас в лучшем виде тотчас". А она вдруг палочку ортопедическую откуда-то достает и с трудом в машину усаживается. Попалась! Какие деньги? Не вздумайте! Рад оказии быть вам полезным.

Или вот мужик на пустынной темной улице голосует. Останавливаюсь, а это не мужик вовсе, а дедушка 80-летний. Адекватные триста рублей предлагает, чтоб до дома добраться. Духом бодрый, телом дряблый, рассказал, что когда-то был офицером геодезического судна, в кругосветки ходил, а теперь по поликлиникам швартуется. Сначала он не мог понять, почему деньги не хочу брать. Пришлось объяснять про мою охоту помогать. Глаза у деда были подозрительно мокрые. Всего пару кварталов подвез и растрогал старика до слез. Легкая добыча!

А потом мне попалась мамаша с таким упитанным ребенком лет двенадцати. Тут уж думал, чистая коммерция. Ан нет, опять повезло на благотворительную "дичь"! Оказалось, гости столицы. Купили карточку "Тройка" и поехали на метро и автобусах кататься. А время действия карточки возьми и кончись. Тогда они сэкономить решили и в метро под турникетом пролезть. Мамаша гибкая оказалась, а чадо ее не очень. Как-то он застрял неудачно и в результате шею свернул. Сейчас они в травмпункте были и теперь едут добывать какой-то специальный травматологический инвентарь в аптеку. Налицо все предпосылки для бескорыстной помощи.

В магазине уронили что-то, покатилось по полу, рассыпалось, не раздумывая, нагнусь поднимать. Здесь главное – не думать, сразу действовать. В 100% процентах случаев это лучше неловкого ощущения принужденной безучастности. Такую помощь охотно принимают и ценят все.

Таджики с трудом тащат компрессор, киргизка прет тележку с рекламными листовками – сразу спешу помогать. Им вдвойне приятна моя помощь! За унижения и страх, что терпят эти люди здесь, за наше равнодушие и презрение к их судьбам, пойду, извинюсь лично небольшим мускульным усилием.

Из современного. Включить на телефоне карту и показать, как пройти к искомому месту. Помогает, но не всегда.

Вершина мастерства галантного охотника – подать руку незнакомой женщине, выходя из автобуса или трамвая, да так, чтобы дама успела вспомнить, зачем это, и воспользоваться.

Теперь о рисках. Помощь – дело рисковое, особенно в большом городе. Поддерживаю философский смысл доктрины марксизма о деньгах, как особом товаре, всеобщем эквиваленте. С одинаковой легкостью деньги, переходя из рук в руки, становятся эквивалентами добра и зла, доброты и корысти, доверия и коварства. Опыт – мудрость глупца, мне он ясно сообщает, что деньгами помогать нужно только в крайних случаях, лучше воздерживаться от этого.

Опытный охотник помогать, прежде чем решительно схватиться за объект воздействия, беглым взглядом оценит его прочность. Однажды в охотничьем азарте мне удалось оторвать бампер у "Жигулей", а другой раз ручку у сумки. И хотя меня потом уверяли, что они плохо держались, ощущения от охоты были подпорчены.

Наконец, главный риск. Охота помогать испытывает на прочность скорлупу вежливой безучастности – личный бронежилет жителя мегаполиса. Вот, охотничья история, случившаяся всего пару дней назад, когда этот текст уже был написан.

Взялся подвезти девушку с детской переноской до роддома и обратно. Ребеночек у нее двухнедельный на карантине там. Разговорил ее потихоньку.

Кристине 22 года, родилась и выросла на Николоямке. Отец работал в ЖЭКе, умер в 1998 году. Матери от него осталась комната 22 квадратных метра в коммуналке дореволюционного дома в Дровяном переулке. В ней Кристина живет со старшим сыном. Ему четыре года, недавно в садик пошел, говорить начал. Сюда Кристина переехала два месяца назад, после того, как не стало мужа. Муж – тоже уроженец Таганки. Был. Пил, повесился в 29 лет. Свекровь рядом живет, иногда соглашается посидеть с ребенком, но деньгами помочь не может. С ней живут два старших сына. Все работают, но живут бедно.

Помогает мать. Но скоро она сама собирается родить четвертого ребенка, поэтому помогать дальше вряд ли сможет. Кристина надеется скоро оформить пособие по утрате кормильца и получать ежемесячно 11 800 рублей. Деньги на поездку в роддом она одолжила у соседей. Дважды пыталась всучить их, не веря, что мне охота помогать. Спросил разрешения пересказать ее ситуацию, чтобы попытаться как-то организовать поддержку. От поддержки Кристина решительно отказалась, пересказ разрешила на условиях анонимности.

– Запиши мой номер, живу через улицу от тебя, звони, если нужно что-нибудь. Могу отвезти-привезти, продуктов купить.

– Спасибо, у меня денег давно на телефоне нет, он только на входящие работает. Не волнуйтесь, мы как-нибудь справимся. Меня мама так воспитывала.

– Погоди, как ты справишься? Двое детей на руках. Пока ребенок на карантине был, у тебя молоко ушло, на что смеси покупать будешь?

– Ну, вот, мама дала десять тысяч, нам пока хватит.

Раньше мне уже случалось несколько раз оказаться в ситуациях, когда быстрая охота помогать обернулась продолжительной историей с неочевидным итогом. Смысл фольклорной мудрости "не делай добра – не получишь зла" или богословского изречения насчет дороги из благих намерений нисколько не исчерпан. В итоге дал обет не становиться заложником своего участия, помогать так, чтобы тут же забыть об этом. Сейчас, кажется, важнее не становиться заложником своих обетов.

В Книге притчей написано: "Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом" (Притч. 19: 21). Пока придумал заказать в интернет-магазине с доставкой на адрес Кристины детские книжки, легко отмывающиеся фломастеры и не липкий пластилин. Потом еще что-нибудь придумаю.

В заключение – о трофеях охоты помогать. Они разнообразны, и всех мне никогда не узнать. Зато легко верить, что все они хоть немного, но ценные. И не столько для меня, сколько для людей, которым удалось как-нибудь помочь. Для абсолютного большинства из них, моя инициатива была приятной неожиданностью. Многие потом выглядели весьма довольными. Подозреваю, это вовсе не потому, что помог им спустить чемодан по лестнице. Возможно, они почувствовали что-то, чего не хватает всем нам в большом городе, им стало приятно и настроение улучшилось. Может быть, потом кто-то из них припомнил этот эпизод и тоже захотел помочь. А тот – еще одному, и так далее.

Намедни, к примеру, неизвестный автолюбитель упорно гнался за мной по Ленинградскому шоссе. Открыв окно, он прокричал, что я выронил что-то из кармана в тоннеле. Довольно жутковато было бродить в этой темной трубе, но паспорт я нашел. В среднем ряду лежал.

И мне легко поверить, что это удача неспроста. Верю, делал людям добро, и оно вернулось ко мне обратно. Это добавляет охотничьего азарта каждый раз, когда я выхожу в город. Приглашаю всех играть в эту добрую игру. Давайте охотиться за возможностью быть полезными и приятными друг другу!

Сергей Соколов