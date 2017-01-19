Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Москва возглавила рейтинг инновационных регионов России по итогам 2016 года, сообщает пресс-служба Ассоциации инновационных регионов России (АИРР).

Второе место в списке занял Санкт-Петербург, третье – Татарстан. Всего в группу сильных инноваторов вошли 11 субъектов РФ, среди которых Томская, Новосибирская, Калужская, Нижегородская и другие области.

Рейтинг составляли на основе 29 индикаторов, которые включали научные исследования и разработки, инновационную деятельность и социально-экономические условия инновационной деятельности. Кроме того, впервые учитывалась инновационная активность региона.

В АИРР отметили, что лидеры рейтинга намерены наращивать долю инновационной продукции за счет поддержки кластеров в перспективных отраслях, а также создавать инфраструктуру поддержки стартапов.