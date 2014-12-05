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05 декабря 2014, 18:43

Самолет Челябинск - Москва совершил вынужденную посадку в Казани

Москва самолеты Казань Челябинск вынужденная посадка чп

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В пятницу, 5 декабря, самолет Челябинск - Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани. Лайнер авиакомпании "Сибирь" сел из-за плохого самочувствия пассажира, сообщается на сайте международного аэропорта "Казань".

На борту самолета находился спортивный врач, который дал пассажиру нитроглицерин, кислородную маску, измерил давление и оказал психологическую помощь.

Кто поможет пассажиру в пути

"Пассажир был госпитализирован в одно из медицинских учреждений Казани. В 14.30 самолет вылетел к месту назначения", - добавили в пресс-службе.

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Напомним, 4 декабря в аэропорту Якутска совершил экстренную посадку самолет, летевший по маршруту Хабаровск - Москва.

Командир лайнера авиакомпании "Трансаэро" принял такое решение после того, как одному из пассажиров на борту стало плохо. К трапу подъехала бригада "скорой" и доставила пожилую женщину в больницу. Состояние женщины стабилизировалось после оказания ей медицинской помощи.

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