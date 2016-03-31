Фото: mos.ru

Два человека провалились под лед на Москве-реке около 66 километра МКАД. Спасатели вытащили пострадавших на берег, сообщает Агентство "Москва".

В настоящее время пострадавшие доставлены в помещение станции спасателей, где им оказали необходимую помощь. Причины, по которым люди оказались на льду, уточняются.

Напомним, несколько дней назад на западе столицы сотрудники поисково-спасательной станции "Татарово" спасли мужчину, который провалился под неокрепший лед.

Как уточняется, спасатели заметили мужчину в воде около 12:25 в районе дома 31, корпус 1 по улице Крылатская. Пострадавший пытался спасти собаку.

Незамедлительно, по тревоге, спасатели выдвинулись к месту происшествия и в 12 часов 26 минут пострадавший был поднят с поверхности воды и вместе с собакой доставлен на поисково-спасательную станцию, где мужчине была оказана первая помощь.